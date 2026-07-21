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Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/210491

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 16. August 2025 gegen 13.10 Uhr diverse Waren aus einer Drogerie am Werner Hellweg 502 in Bochum entwendet haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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