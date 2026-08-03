Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen und Verursacher nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven (ots)

Auf der Parkhofstraße ereignete sich am 2. August (Sonntag) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger E-Bike Fahrer aus Hückelhoven schwer verletzt wurde. Er befuhr gegen 14 Uhr die Parkhofstraße. Als er von einem Pkw angehupt wurde, erschreckte er sich so stark, dass er zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Fahrer des dunklen VW, der den Radfahrer angehupt hatte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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