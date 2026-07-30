Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte bringen politische Schriften auf Eingangstür auf - Wahlkreisbüro erneut beschmiert

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 28. Juli zur Mittagszeit bis heute 8 Uhr wurde die Eingangstür eines Wahlkreisbüros in der Barfüßerstraße mit einem Aufschrift versehen. Der Inhalt dieser lässt eine politische Motivation für diese Sachbeschädigung erahnen. Der Schriftzug wurde mit einem blauen Stift aufgebracht.

Wer kann Angaben zur Tat machen und hat in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 0361/960 entgegen.

Aktenzeichen 0191449

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