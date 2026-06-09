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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Rinteln leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montagvormittag gegen 09:30 Uhr ist es im Einmündungsbereich der Straßen "Am Stumpfen Turm" und "Detmolder Straße" zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 18-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr die Straße "Am Stumpfen Turm" und beabsichtigte, nach rechts auf die Detmolder Straße einzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und kollidierte mit diesem.

Die junge Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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