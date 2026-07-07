Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: U-Haftbefehl in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Sonntagnacht (05.07.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus in Kehl an der Europabrücke. Dabei wies sich ein 43-Jähriger mit einem Foto eines algerischen Reisepasses aus, darüberhinaus konnte er keine für die Einreise oder den Aufenthalt notwendigen Dokumente vorweisen. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines U-Haftbefehls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 43-Jährige wurde daraufhin dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte.

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