Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen in Flammen - Unbekannte Täter legen Brand

Rottleben (ots)

In der Nacht wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes zwischen Rottleben und Steinthaleben alarmiert. Auf einem Feld an der Landstraße 2292 brannten zwei Strohballen, welche schnell von den Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Auf Grund der Gesamtumstände lässt sich darauf schließen, dass sich die Strogbündel nicht von selbst entzündet haben. Beide Brandorte waren örtlich voneinander getrennt.

Die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern, die gegen 2 Uhr auf dem Feld an der Landstraße 2292 die beiden Strohballen entzündeten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen 0191000

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