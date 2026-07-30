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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter trägt verbotenen Gegenstand bei sich - Ermittlungen eingeleitet

Nordhausen (ots)

Durch Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen wurde am Mittwochabend ein 21-jähriger Mann im Stadtgebiet von Nordhausen kontrolliert. Während der Maßnahme wurde bei dem Täter ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Schlagringe sind in ihrer Beschaffenheit dazu geeignet, schwerste Verletzungen hervorzurufen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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