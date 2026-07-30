LPI-NDH: Täter trägt verbotenen Gegenstand bei sich - Ermittlungen eingeleitet

Rottleben (ots) - In der Nacht wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes zwischen Rottleben und Steinthaleben alarmiert. Auf einem Feld an der Landstraße 2292 brannten zwei Strohballen, welche schnell von den Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Auf Grund der Gesamtumstände lässt sich darauf schließen, dass sich die Strogbündel nicht von selbst entzündet haben. Beide Brandorte waren örtlich ...

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