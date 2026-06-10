Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi beschädigt - Unfallverursacher gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein flüchtiger Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 9. Juni, einen geparkten Audi am Fahrbahnrand der Sachsenschleife. Der Pkw wies Beschädigungen am Fahrzeugheck auf. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.

Der flüchtige Unfallverursacher war zwischen 25 und 35 Jahre alt und zirka 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er hatte schwarze Haare sowie einen Vollbart. Er fuhr einen dunklen VW mit auswärtigem Kennzeichen.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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