Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gasleck ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Freitag kam es in Ulm zu einer kleineren Verpuffung.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.15 Uhr rückte die Feuerwehr Ulm in die Sonnenhalde beim Eselsberg aus. Dort kam es in einer Wohnung zu einer Gas-Verpuffung. Die alleinige Bewohnerin blieb dabei unverletzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es mutmaßlich durch einen technischen Defekt an einem Boiler im Badezimmer zu der Verpuffung. Die Feuerwehr stellte den Versorgungshahn ab und setzte die Stadtwerke über den Vorfall in Kenntnis. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

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