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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Seitenscheibe an Auto eingeschlagen
Von Mittwoch auf Donnerstag versuche ein Unbekannter in Niederstotzingen Beute zu machen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden begab sich der Täter in die Gartenstraße. Dort schlug er an einem geparkten VW die Seitenscheibe ein. Offenbar war er auf der Suche nach Brauchbarem. Letztendlich fand er im Auto nichts, was für ihn von Wert war und er flüchtete unerkannt. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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