Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Seitenscheibe an Auto eingeschlagen

Von Mittwoch auf Donnerstag versuche ein Unbekannter in Niederstotzingen Beute zu machen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden begab sich der Täter in die Gartenstraße. Dort schlug er an einem geparkten VW die Seitenscheibe ein. Offenbar war er auf der Suche nach Brauchbarem. Letztendlich fand er im Auto nichts, was für ihn von Wert war und er flüchtete unerkannt. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

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