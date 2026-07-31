Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Laster mit technischen Mängeln

Am Donnerstag zog die Polizei bei Maselheim einen verkehrsunsicheren LKW aus dem Verkehr. Zudem war die Ladung nicht gesichert.

Ulm (ots)

Ein 7,5-Tonnen Lkw war gegen 12 Uhr auf der B30 unterwegs. Auf Höhe Maselheim zog die Verkehrspolizei Laupheim den 25-jährigen Fahrer mit seinem Laster zur Kontrolle aus dem Verkehr. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel an dem MAN Lkw. Denn der Aufbau war an mehreren Stellen gebrochen. Aufgrund der erheblichen Mängel wurde dem Fahrer die Weiterfahrt zur Auslieferung seiner Waren untersagt. Zudem waren die Waren auf den Paletten nicht gesichert. Der 25-Jährige musste auf direktem Weg zu seiner nahegelegene Firma fahren. Den Lasterfahrer erwartet nun wegen der fehlenden Ladungssicherung ein Bußgeld von mindestens 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Den Verantwortlichen der Firma erwartet ein Bußgeld von 270 Euro sowie einem Punkt, da er die Fahrt des 25-Jährigen mit dem unsicheren Fahrzeug anordnete bzw. diese zuließ.

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