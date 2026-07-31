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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei Unfall leicht verletzt
Am Donnerstag kam ein 37-Jähriger bei Göppingen von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

Ulm (ots)

Um 14 Uhr war der 37-Jährige auf der Kreisstraße 1419 zwischen Bezgenried und Hattenhofen unterwegs. Etwa auf halber Strecke kam er aus ungeklärter Ursache mit seinem Ford Ka nach links von der Straße ab und landete im Graben. Der Fahrer hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei Göppingenhat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Schaden am Auto wird auf 2.500 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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