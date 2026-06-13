POL-PDKO: E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss
Bendorf (ots)
Am Freitagnachmittag wurde durch eine Streife der Polizei Bendorf, im Stadtgebiet, ein 39-jähriger Mann mit seinem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurden Hinweise für einen Betäubungsmitteleinfluss gewonnen. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
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