POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch scheitert
In der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Vereinsgebäude in Laupheim einzubrechen.
Ulm (ots)
In der Zeit zwischen 23 Uhr und 9 Uhr waren Unbekannte beim Laupheimer Surfsee unterwegs. Dort versuchten sie gewaltsam in einen Segelclub zu gelangen. Mit ihrem Hebelwerkzeug scheiterten sie an den stabilen Türen. An den Türen entstand durch den versuchten Einbruch wohl nur geringer Sachschaden. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
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