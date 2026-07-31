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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch scheitert
In der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Vereinsgebäude in Laupheim einzubrechen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 23 Uhr und 9 Uhr waren Unbekannte beim Laupheimer Surfsee unterwegs. Dort versuchten sie gewaltsam in einen Segelclub zu gelangen. Mit ihrem Hebelwerkzeug scheiterten sie an den stabilen Türen. An den Türen entstand durch den versuchten Einbruch wohl nur geringer Sachschaden. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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