Ulm (ots) - Nach einem Beladungsvorgang stieg ein 60-jähriger Lkw-Fahrer von seinem Fahrzeug ab und befand sich wohl leicht mittig auf der Fahrbahn. Eine vorbeifahrende 49-Jährige schätzte den Abstand in ihrem Mazda wohl falsch ein. Als dieser einen Schritt zurück machte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem ...

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