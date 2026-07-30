Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Auto gerät in Flammen

Am Mittwoch kam es in Oberdischingen zu einem Fahrzeugbrand.

Ulm (ots)

Gegen 6.50 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand in Oberdischingen gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 71-jährige zuvor mit seinem Dacia unterwegs gewesen. Auf der Fahrt bemerkte der Mann, dass die Batteriekontrollleuchte im Fahrzeug aufleuchtete. Zudem nahm er wiederholt klackernde Geräusche aus dem Motorraum wahr. Er ging davon aus, die Fahrt noch bis zu seinem Wohnort fortsetzen zu können. Kurze Zeit später trat jedoch Rauch aus dem Motorraum aus, anschließend entwickelte sich ein offenes Feuer. Der Mann hielt umgehend an, verließ das Fahrzeug wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums angenommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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