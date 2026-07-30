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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Am Dienstag kam es in Ochsenhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde verletzt.

Ulm (ots)

Nach einem Beladungsvorgang stieg ein 60-jähriger Lkw-Fahrer von seinem Fahrzeug ab und befand sich wohl leicht mittig auf der Fahrbahn. Eine vorbeifahrende 49-Jährige schätzte den Abstand in ihrem Mazda wohl falsch ein. Als dieser einen Schritt zurück machte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, das mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war. Die Autofahrerin leitete eine Bremsung ein, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten. Dabei wurde der Fuß des Lkw-Fahrers überrollt. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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