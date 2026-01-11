PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kaminbrand

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag, 10.Januar 2026 gegen 17:20 Uhr kam es in Rockenhausen, Am Pfingstborn zu einem Kaminbrand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Einsatzort war eine Rauchentwicklung zu erkennen. Ein Brand konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Eine Gefährdung der Bewohner des betroffenen Anwesens bestand zu keiner Zeit, so dass eine Evakuierung glücklicherweise nicht erforderlich war.

Offensichtlich kam es nur kurzzeitig zu einer Flammenbildung im Kamin, die keine Auswirkung auf das Gebäude hatte. Der zuständige Schornsteinfeger war ebenfalls vor Ort und konnte sich unmittelbar davon überzeugen, dass kein Schaden am Kamin entstanden war.

Gemeinsam mit der Polizei waren die Wehren aus Rockenhausen und Katzenbach mit insgesamt 20 Einsatzkräften im Einsatz. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

