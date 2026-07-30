Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Regglisweiler - Auto überschlägt sich

Ein 73-Jähriger kam am Mittwoch mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 73-Jährige die Kontrolle über seinen Opel Crossland. In einer leichten Linkskurve kam er zwischen Weihungszell und Regglisweiler nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite den Senior aus seinem Auto. Mit schwereren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem schrottreifen Opel wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

++++++++ 1470041

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell