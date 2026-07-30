Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Feuer auf Neubau

Am Mittwoch rückten Einsatzkräfte in Neufra aus.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr meldete ein Zeuge den Brand an einem Neubau in der Merowingerstraße. Offene Flammen waren keine zu sehen. Mehrere Dämmplatten waren jedoch deutlich sichtbar versengt. Die vor Ort befindliche Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Auslöser waren offenbar Arbeiten an dem Neubau an späten Nachmittag. Bei den Arbeiten waren wohl Brenner eingesetzt worden. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

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