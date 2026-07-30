Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Verwirrter Autofahrer verursacht Unfall

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei Alberweiler.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr befuhr die 25-Jährige mit ihrem Opel die Zufahrt zum Parkplatz des Baggersees "Hinter der Mühle". Plötzlich kam von hinten mit hoher Geschwindigkeit der 37-Jährige mit seinem Tesla angefahren und überholte sie. Dabei kam es zur seitlichen Kollision. Der Tesla Fahrer soll weiter Gas gegeben haben und fuhr vor einer Kurve geradeaus in eine Böschung. Der 37-Jährige stieg aus und machte einen stark verwirrten Eindruck auf die Zeugen. Er schlug dann einem Zeugen gegen die Brust und rannte von der Unfallstelle weg. Eine Polizeistreife entdeckte während der Fahndung den Mann auf einem Feldweg. Der Festnahme widersetzte er sich und so mussten ihm Handschließen für den Transport angelegt werden. Er befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zur weiteren Behandlung kam er in ein psychatrisches Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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