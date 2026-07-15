Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer wurde am frühen Dienstagnachmittag (14. Juli) bei einem Verkehrsunfall am Möhnesee schwer verletzt.

Der Warsteiner fuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße "Im Möhnetal" von Wamel in Richtung Völlinghausen, als plötzlich ein Reh von links auf die Fahrbahn lief. Der 26-Jährige konnte nach eigenen Angaben nicht mehr ausweichen, sodass es zur Kollision mit dem Tier kam.

Der Motorradfahrer stürzte dadurch und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Reh starb durch die Kollision. Der Rettungsdienst brachte den Warsteiner in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

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