Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigungen an zwei Schulen in Körbecke - Polizei sucht Zeugen

Möhnesee-Körbecke (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an der Möhnesee-Schule und der Grundschule in Körbecke Sachbeschädigungen begangen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten im Zeitraum zwischen Samstag, 11. Juli, 9:30 Uhr, und Montag, 13. Juli 2026, 6:20 Uhr.

An der Grundschule an der Hospitalstraße 14 brachten die Täter links neben dem Eingangsbereich zum Foyer ein goldfarbenes Graffiti in Form eines Herzens mit dem Schriftzug "DU stingst" an einer Gebäudewand an.

An der Möhnesee-Schule an der Hospitalstraße 7 wurde im Bereich des Haupteingangs ein Element der Fassadenverkleidung beschädigt. Eine etwa 1,5 x 1 Meter große Fassadenplatte wurde offenbar durch Gewalteinwirkung mittig zerbrochen. Zudem sprühten Unbekannte an einem gegenüberliegenden Gebäudeteil im Bereich eines Gebäudezugangs mit goldfarbener Farbe den Schriftzug "Schule ohne mit Rasismus" auf die Wand.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der beiden Schulen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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