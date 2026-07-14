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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werkzeugdieb entkommt unerkannt

Geseke (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag (13. Juli) in Geseke Werkzeug aus einem Kleinlaster gestohlen.

Der Mercedes Sprinter war an der Lüdischen Straße geparkt. Gegen 2:30 Uhr beobachtete der Fahrer des Fahrzeugs nach eigenen Angaben aus seiner Wohnung, wie ein unbekannter Mann, der eine kurze Hose getragen habe, durch eine zuvor zerstörte Seitenscheibe in den Kleinlaster gegriffen habe. Daraufhin sei er selbst nach draußen gelaufen und habe dann gesehen, wie der Täter, der groß und schlank gewesen sei, mit einem Werkzeugkoffer in Richtung Noltengasse geflüchtet sei. Er habe ihn noch kurzzeitig verfolgt, doch der Mann sei unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Unbekannte aus dem Mercedes Sprinter diverse Werkzeuge mit einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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