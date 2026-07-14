Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Ladendiebstahl - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Soest (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale in der Brüderstraße am Montagnachmittag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen noch während der Flucht festnehmen. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 16 Uhr sprach eine aufmerksame Mitarbeiterin der Drogeriefiliale zivile Beamte der Polizei an und meldete einen soeben begangenen Ladendiebstahl. Die Mitarbeiterin erkannte den Tatverdächtigen wieder, da dieser nach derzeitigen Erkenntnissen bereits am Donnerstag, 9. Juli, einen Ladendiebstahl in derselben Filiale begangen haben soll. Durch ihre Aufmerksamkeit und die schnelle Reaktion konnten die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entscheidend unterstützt werden.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen wenig später im Soester Bahnhof antreffen. Der 46-jährige Deutsch-Eritreer aus Hamm saß bereits in einer Regionalbahn und wurde vorläufig festgenommen. Das zuvor entwendete Diebesgut hatte er noch bei sich.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um insgesamt 18 hochwertige Parfüms verschiedener Marken mit einem Gesamtwert von über 2.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass derselbe Tatverdächtige bereits am Donnerstag, 9. Juli, Parfüms im Wert von rund 2.500 Euro aus der Filiale entwendet haben soll. Videoaufzeichnungen erhärten den Tatverdacht.

Der 46-Jährige ist wegen einschlägiger Eigentumsdelikte polizeibekannt und hat deswegen schon eine Haftstrafe verbüßt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde der Tatverdächtige am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Kreispolizeibehörde Soest weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zivile Polizeibeamtinnen und -beamte regelmäßig in Geschäften, Einkaufsbereichen und anderen öffentlich zugänglichen Orten unterwegs sind. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Straftaten frühzeitig zu erkennen, zu verhindern und konsequent zu verfolgen. Für Straftäter ist dabei nicht vorhersehbar, wann und wo zivile Einsatzkräfte im Einsatz sind.

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