Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Wer hat den Fehler gemacht ?

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch in Uhingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr an der Einmündung Ulmer Straße / Schulstraße. Die 24-Jährige fuhr mit ihrem Toyota in der Schulstraße und wollte auf die vorfahrtsberechtigte Ulmer Straße nach links abbiegen. Von rechts kam kein Verkehr und laut ihren Angaben war die links von ihr befindliche Ampel in der Ulmer Straße rot. Daraufhin fuhr sie los. Von links kam der 45-Jährige mit seinem VW. Die Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Ob der 45-Jährige die Ampel bei rot überfuhr oder nicht, kann derzeit nicht geklärt werden. Die Polizei (Tel. 07161/93810) sucht daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und gesehen haben, ob die Ampel rot oder grün war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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