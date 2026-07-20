Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Auto entwendet - Beschuldigter fährt alkoholisiert und begeht Tankbetrug

Gevelsberg (ots)

Am 19.07.2026 beabsichtigte ein 27-jähriger Ennepetaler in einem Supermarkt an der Wittener Straße in Gevelsberg einzukaufen. Zu diesem Zweck parkte er gegen 13:40 Uhr seinen grünen Toyota in einer Parkbucht vor dem Laden. Als er kurze Zeit später den Markt verließ, war sein Auto bereits von einem 24-jährigen Gevelsberger entwendet worden. Zeugen bestätigten vor Ort, dass der 24-Jährige mit dem Auto des 27-Jährigen weggefahren sei. Er verständigte sofort die Polizei. Kurz darauf konnte eine Streifenwagenbesatzung den Toyota in der Eichholzstraße sichten und anhalten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Beschuldigte unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Also wurde der Gevelsberger der Wache Ennepetal zwecks einer Blutprobenentnahme zugeführt. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Beschuldigte getankt hatte, ohne zu bezahlen. Deswegen wurde gesondert eine Anzeige wegen Tankbetrugs gefertigt.

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