Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++

Leer - Verkehrsunfall

Am 21.07.2026 befuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer gegen 8:45 Uhr den Radweg der Christine-Charlotten-Straße n Leer. Er wollte nach rechts auf den Radweg der Heisfelder Straße in Richtung stadtauswärts einbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg der Heisfelder Straße stadteinwärts auf der linken und damit falschen Fahrbahnseite unterwegs.

Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrern. Der 65-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 21.07.2026 befuhr ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 20:35 Uhr die Schifferstraße in Ostrhauderfehn in Richtung Langholter Straße, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,57 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Filsum - Verkehrsunfall

Am 21.07.2026 befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines Ford C-Max gegen 18:40 Uhr die Bundesstraße 72 aus Filsum kommend und wollte nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 28 in Richtung Oldenburg auffahren.

Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Fahrer eines Ford EcoSport, der die B 72 in Richtung Hesel befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Neben der 55-jährigen Fahrerin erlitten auch ihre Mitinsassen (eine 33-Jährige und zwei Kinder) leichte Verletzungen. Ebenso wurden der 74-jährige Fahrer und seine 73-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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