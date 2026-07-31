Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kontrolle übers Auto verloren

Ein 21-Jähriger prallte am Donnerstag in Biberach mit seinem BMW gegen ein Hauseck.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Dort fuhr der 21-Jährige mit seinem BMW in eine Linkskurve. Dabei verlor er die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Bordstein, den Geh- und Radweg und stieß anschließend gegen ein Hauseck. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten BMW. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Pkw auf 6.000 Euro. Am Gebäude entstand wohl kein Sachschaden.

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