Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Unbekannte verfolgen Jugendliche und verursachen Unfall.

Lippe (ots)

Am Montagabend (29.06.2026, 20:10 Uhr) wurden zwei Jugendliche auf der Orbker Straße in Heidenoldendorf von zwei bislang unbekannten Personen in einem roten VW-Kleinwagen verfolgt, bedroht, angefahren und dabei leicht verletzt.

Die Jugendlichen fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter und überquerten einen Fußgängerüberweg an der Einmündung Bielefelder Straße/Orbker Straße. Dort hielt ein roter VW mit einer Frau am Steuer und einem Mann auf dem Beifahrersitz. Nach Aussage der Geschädigten gerieten sie in einen verbalen Streit mit den beiden und fuhren dann weiter. Sie seien jedoch von dem Fahrzeug verfolgt worden. Der Beifahrer versuchte offenbar unter anderem eine Flüssigkeit auf sie zu schütten und bedrohte sie. Am Ende des Niedernfeldwegs fuhr der PKW auf den E-Scooter auf. Beide Jugendliche stürzten und wurden leicht verletzt.

Die Fahrerin wird als etwa 55 bis 60 Jahre alt, schlank, mit schulterlangen grauen Haaren beschrieben und trug ein weißes Hemd sowie eine weiße Hose. Der Beifahrer soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,90 bis 2 m groß und kräftig gewesen sein. Er hatte kurze hellbraune Haare, einen blonden Dreitagebart, trug eine Brille und ein grünes Oberteil.

Ermittelt wird aktuell wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 entgegen.

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