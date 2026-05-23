Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: PI - Mann klettert auf Strommast -lebensgefährlich verletzt

Pinneberg (ots)

Heute Morgen gegen 09.30 Uhr wurde Landes- und Bundespolizei über eine Person im Gleis in der Nähe des Bahnhofs Pinneberg informiert. Streifenwagen wurden entsandt und sowohl die S-Bahn Strecke als auch die Ferngleise gesperrt.

Die Polizisten konnten den Mann auch feststellen, jedoch kletterte dieser unverhofft auf einen Strommast der Bahn und löste einen Lichtbogen aus. Der Strom (15000 Volt) war zwar abgeschaltet jedoch war noch Reststrom vorhanden. Der Mann stürzte vom Strommast und seine Kleidung fing Feuer.

Der 26-jährige Bulgare wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.

Die Sperrung der Bahnstrecke konnte um 10.03 bzw. 10.48 Uhr aufgehoben werden.

Vor Ort waren Beamte der Landes- und Bundespolizei, der Rettungsdienst mit Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 67 und die Feuerwehr Pinneberg.

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