PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: PI - Mann klettert auf Strommast -lebensgefährlich verletzt

Pinneberg (ots)

Heute Morgen gegen 09.30 Uhr wurde Landes- und Bundespolizei über eine Person im Gleis in der Nähe des Bahnhofs Pinneberg informiert. Streifenwagen wurden entsandt und sowohl die S-Bahn Strecke als auch die Ferngleise gesperrt.

Die Polizisten konnten den Mann auch feststellen, jedoch kletterte dieser unverhofft auf einen Strommast der Bahn und löste einen Lichtbogen aus. Der Strom (15000 Volt) war zwar abgeschaltet jedoch war noch Reststrom vorhanden. Der Mann stürzte vom Strommast und seine Kleidung fing Feuer.

Der 26-jährige Bulgare wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.

Die Sperrung der Bahnstrecke konnte um 10.03 bzw. 10.48 Uhr aufgehoben werden.

Vor Ort waren Beamte der Landes- und Bundespolizei, der Rettungsdienst mit Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 67 und die Feuerwehr Pinneberg.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 13:26

    BPOL-FL: NMS - Polizisten beleidigt und angegriffen

    Neumünster (ots) - Heute Mittag gegen 12,00 Uhr wurden Bundespolizisten im Bahnhof Neumünster von einem Mann beleidigt. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle, damit war der Mann offensichtlich nicht einverstanden und schlug einem Beamten ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht. Der Mann musste fixiert werden und es kam zum Einsatz von Pfefferspray. Der 39-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und es wurde ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:27

    BPOL-FL: NMS-Zwei gesuchte Männer im Bahnhof verhaftet

    Neumünster (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten bei der Bestreifung des Neumünsteraner Bahnhofs einen Mann. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 40-jährigen Deutschen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Bundespolizisten verhafteten den Mann. Da er die Geldstrafe (3750,- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren