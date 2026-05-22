Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Polizisten beleidigt und angegriffen

Neumünster (ots)

Heute Mittag gegen 12,00 Uhr wurden Bundespolizisten im Bahnhof Neumünster von einem Mann beleidigt. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle, damit war der Mann offensichtlich nicht einverstanden und schlug einem Beamten ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht. Der Mann musste fixiert werden und es kam zum Einsatz von Pfefferspray.

Der 39-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und es wurde Erste Hilfe geleistet (Ausspülen der Augen). Zusätzlich wurde ein RTW angefordert, den der Mann aber ablehnte. Der angegriffene Bundespolizist klagte ebenfalls über Reizung der Augen und Rötungen im Gesicht und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der 39-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen tätlichem Angriff, Widerstand Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

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