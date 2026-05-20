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Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Mann ohne Fahrkarte greift Polizisten an

Neumünster (ots)

Gestern Mittag gegen 12.30 Uhr wurden Bundespolizisten in Neumünster zu einem Einsatz im Zug gerufen, da ein Zugbegleiter Schwierigkeiten mit einem Mann ohne Fahrkarte hatte.

Die Beamten forderten den Mann auf, den Zug auf Weisung des Bahnpersonals zu verlassen. Dieser wollte dies offensichtlich nicht und trat in Richtung zweier Bundespolizisten. Er musste in Handschellen zur Dienststelle gebracht werden.

Bei der Identitätsfeststellung leistete der 26-jährige Eritreer Widerstand und griff die Beamten abermals an. Auch bespuckte er eine Beamtin.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der sozialpsychiatrische Dienst hinzugezogen, welcher eine Einweisung anordnete. Der Mann wurde in Begleitung von Bundespolizisten ins FEK eingeliefert.

Ein Polizist wurde am Bein verletzt und war nicht mehr dienstfähig.

Der Eritreer muss nun mit Strafverfahren wegen Tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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