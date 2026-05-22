Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS-Zwei gesuchte Männer im Bahnhof verhaftet

Neumünster (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten bei der Bestreifung des Neumünsteraner Bahnhofs einen Mann. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 40-jährigen Deutschen ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann. Da er die Geldstrafe (3750,- Euro) nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Kiel eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 37 Tage.

Nur kurze Zeit später gegen 18.30 Uhr stellen Bundespolizisten auf Bahnsteig 5 bei der Kontrolle eines Mannes fest, dass dieser ebenfalls ausgeschrieben war. Er wurde mit Haftbefehl wegen mehrfachen Erschleichens von Leistungen gesucht.

Auch er wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Der 54-jährige Pole konnte die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 300,- Euro nicht bezahlen und wurde in die JVA verbracht.

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