Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Bahnschranke

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Maasbüll (ots)

Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Unfall am Bahnübergang Maasbüll informiert. Eine entsandte Bundespolizeistreife konnte feststellen, dass eine Leitplanke in die Fahrbahn ragte und der Schrankenbaum abgerissen war (siehe Bild).

Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die Züge angeordnet. Ein herannahender Zug konnte rechtzeitig bremsen.

Der Verursacher, der sich zunächst vom Unfallort entfernt hatte, kam zurück.

Eine hinzugezogene Streife des 1. Polizeireviers stellte bei einem Atemalkoholtest einen Promillewert von 2,11 beim Fahrer fest.

Die Leitplanke wurde aus dem Gefahrenbereich entfernt. Durch den defekten Bahnübergang ist dieser durch Bahnmitarbeiter abgesichert.

Die Landespolizei fertigt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 23-jährigen Fahrer. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

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