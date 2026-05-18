PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Bahnschranke

BPOL-FL: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Bahnschranke
  • Bild-Infos
  • Download

Maasbüll (ots)

Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr wurde die Bundespolizei über einen Unfall am Bahnübergang Maasbüll informiert. Eine entsandte Bundespolizeistreife konnte feststellen, dass eine Leitplanke in die Fahrbahn ragte und der Schrankenbaum abgerissen war (siehe Bild).

Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die Züge angeordnet. Ein herannahender Zug konnte rechtzeitig bremsen.

Der Verursacher, der sich zunächst vom Unfallort entfernt hatte, kam zurück.

Eine hinzugezogene Streife des 1. Polizeireviers stellte bei einem Atemalkoholtest einen Promillewert von 2,11 beim Fahrer fest.

Die Leitplanke wurde aus dem Gefahrenbereich entfernt. Durch den defekten Bahnübergang ist dieser durch Bahnmitarbeiter abgesichert.

Die Landespolizei fertigt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 23-jährigen Fahrer. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Pressesprecher
Hanspeter Schwartz
Telefon: 0461 / 31 32 - 1010
Mobil: 0160/89 46 178
Fax: 030/2045612243
E-Mail: presse.flensburg@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:24

    BPOL-FL: Vermeintliche Entführung entpuppt sich als Streitigkeit

    Handewitt/Preetz (ots) - Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde der Landespolizei in Preetz eine mögliche Entführung gemeldet. Eine Frau schrie hysterisch als sie von einem Mann ins Auto gebracht wurde. An dem Fahrzeug befanden sich dänische Kennzeichen, so dass der Verdacht bestand, dass der PKW nach Dänemark wollte. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Bundespolizei in Flensburg besetzte die ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:12

    BPOL-FL: Unkrautzupfend im Neumünsteraner Hauptbahnhof - mit Haftbefehl gesucht

    Neumünster (ots) - Eine Präsenzstreife der Bundespolizei Neumünster befand sich am 04.05.2026 gegen 10:30 Uhr auf einem Streifengang im Hauptbahnhof. Hierbei fiel den Bundespolizisten ein Mann auf, der sich auf dem Bahnsteig 1 in Richtung des Gleisbereiches beugte und das Unkraut zupfte, welches zwischen Bahnsteig und den Gleisen wuchs. Der "Unkrautzupfer" wurde ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 13:49

    BPOL-FL: Zwei Haftbefehle bei Grenzkontrollen vollstreckt

    Süderlügum/ Harrislee (ots) - Bundespolizisten haben am 28.04.2026 innerhalb weniger Stunden zwei Haftbefehle an der deutsch-dänischen Grenze vollstreckt. Im ersten Fall kontrollierten die Angehörigen der Bundespolizeiinspektion Flensburg in Böglum einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der mittlerweile in Dänemark lebt, bei der Einreise nach Deutschland. Eine Überprüfung seiner Personalien in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren