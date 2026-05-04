Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Unkrautzupfend im Neumünsteraner Hauptbahnhof - mit Haftbefehl gesucht

Neumünster (ots)

Eine Präsenzstreife der Bundespolizei Neumünster befand sich am 04.05.2026 gegen 10:30 Uhr auf einem Streifengang im Hauptbahnhof. Hierbei fiel den Bundespolizisten ein Mann auf, der sich auf dem Bahnsteig 1 in Richtung des Gleisbereiches beugte und das Unkraut zupfte, welches zwischen Bahnsteig und den Gleisen wuchs.

Der "Unkrautzupfer" wurde einer Kontrolle unterzogen, im Rahmen derer sich herausstellte, dass der 68-jährige dänische Staatsangehörige mit einem Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht wurde. Ferner bestanden gegen ihn drei Fahndungsnotierungen verschiedener Staatsanwaltschaften zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Erschleichen von Leistungen und Diebstahl.

Der Mann wurde dem Bundespolizeirevier Neumünster zugeführt.

Da der 68-Jährige den haftbefreienden Betrag von rund 290 Euro samt Gebühren nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er den Rest seiner Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verbüßen wird.

Woran sich der Mann bei dem Anblick des Wildwuchses störte bzw. was er damit vorhatte, wollte er gegenüber den Bundespolizisten nicht preisgeben.

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