Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Vermeintliche Entführung entpuppt sich als Streitigkeit

Handewitt/Preetz (ots)

Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde der Landespolizei in Preetz eine mögliche Entführung gemeldet. Eine Frau schrie hysterisch als sie von einem Mann ins Auto gebracht wurde.

An dem Fahrzeug befanden sich dänische Kennzeichen, so dass der Verdacht bestand, dass der PKW nach Dänemark wollte. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Bundespolizei in Flensburg besetzte die Grenzübergänge mit Streifenwagen und nahm die Fahndung auf.

Gegen 20.15 Uhr konnte eine Streife der Bundespolizei das gesuchte Fahrzeug mit zwei Insassen auf der Autobahn Höhe Altholzkrug sichten. Der Ford wurde auf den Rasthof Scandipark gelotst.

Weitere Streifenwagen der Landes- und Bundespolizei wurden zum Anhalteort entsandt.

Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug gesprochen und auf dem Boden fixiert. Es stellte sich dann heraus, dass das Pärchen auf einer Familienfeier in Preetz gewesen war und die 25-jährige Slowakin offensichtlich viel Alkohol getrunken hatte und der Partner, ein 46-jähriger Libanese, sie nach Hause (DK) bringen wollte. Dabei schrie die Frau hysterisch herum und Augenzeugen hatten die Polizei gerufen. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Promillewert von 1,79. Der Fahrer war nüchtern.

Somit handelte es sich um keine Entführung. Es zeigt jedoch wie gut die Zusammenarbeit von Landes- und Bundespolizei ist.

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