Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Ziegen am Gleis verursachen Streckensperrung und Polizeieinsatz

Osterstedt (ots)

Heute Morgen gegen 08.00 Uhr wurde die Bundespolizei über Tiere an den Gleisen der Bahnstrecke Neumünster nach Heide informiert. Es wurde im Bereich Osterstedt zunächst die Bahnstrecke gesperrt und eine Bundespolizeistreife entsandt.

Vor Ort konnten die Bundespolizisten dann feststellen, dass ein Zug der Nordbahn mit einer auf den Gleisen stehenden Ziege kollidiert war.

Der Lokführer hatte noch eine Schnellbremsung eingeleitet. Glücklicherweise wurden die 60 Reisenden im Zug nicht verletzt. Die Ziege verendete jedoch.

Es konnten noch weitere "Wildziegen" in der näheren Umgebung feststellt werden. Ein Jäger erschien vor Ort und trieb die offensichtlich Tiere in ein Waldstück und verschloss ein Gatter, damit die Tiere nicht wieder in Richtung Gleise liefen.

Die Sperrung der Bahnstrecke konnten um 09.37 Uhr aufgehoben werden.

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