Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Zwei Haftbefehle bei Grenzkontrollen vollstreckt

Süderlügum/ Harrislee (ots)

Bundespolizisten haben am 28.04.2026 innerhalb weniger Stunden zwei Haftbefehle an der deutsch-dänischen Grenze vollstreckt.

Im ersten Fall kontrollierten die Angehörigen der Bundespolizeiinspektion Flensburg in Böglum einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der mittlerweile in Dänemark lebt, bei der Einreise nach Deutschland. Eine Überprüfung seiner Personalien in polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht gesucht wurde.

Noch vor Ort konnte er die Strafe nebst Gebühren in Höhe von knapp 1700 Euro begleichen. Die Zahlung ersparte ihm den Antritt einer 24-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Zudem bestand gegen den Mann eine Fahndungsnotierung einer Staatsanwaltschaft zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes nach Verdacht des Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 52-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Nur wenige Stunden später, gegen 14:45 Uhr, kontrollierten die Bundespolizisten am Grenzübergang Harrislee eine 48-jährige Italienerin. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau mit einem Haftbefehl nach Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Sie konnte die geforderte Strafe von 300 Euro nicht aufbringen, woraufhin sie in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

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