Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Kirchenfenstern; E-Scooter geklaut: Hinweise erbeten; Kontrollen im Rahmen von ROADPOL: Positive Bilanz und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Kirchenfenstern - Hanau

(cb) Die Ermittler der Kripo in Hanau suchen nach einer Sachbeschädigung an mehreren Fenstern einer Kirche in der Lamboystraße (20er-Hausnummern) nach Zeugen der Tat. Unbekannte zerstörten womöglich mittels Zwille oder SoftAir-Waffe die Ornamentverglasung des Gotteshauses und richteten dadurch einen Sachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro an. Die Tat wurde am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, der Polizei gemeldet, woraufhin diese die Ermittlungen eingeleitet hat. Teil derer ist nun auch die Frage, ob die Tat in Zusammenhang steht mit einer einem ähnlichen Vorfall, der sich am 17. Mai 2026 ebenfalls dort ereignete (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6276363). Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. E-Scooter geklaut: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Langfinger hatten es am Montag auf einen E-Scooter der Marke "Navee" abgesehen, der an einem Hoftor in der Ludwigstraße (60er-Hausnummern) angeschlossen war. Die Täter überwanden zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr das Fahrradschloss des Scooters und flüchteten anschließend mit dem Elektrokleinstfahrzeug im Wert von knapp 600 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei den Beamten der Kriminalpolizei (06181 100-123) zu melden.

3. Grauer VW angedotzt: Unfallzeugen bitte melden! - Hanau

(cb) Ein grauer Golf, der am Fahrbahnrand der Katharina-Belgica-Straße (20er-Hausnummern) parkte, weist seit Dienstag Beschädigungen an der Fahrerseite auf. Die Fahrzeughalterin stellte ihren VW gegen 16.30 Uhr in einer Parkbucht ab und musste gegen 18 Uhr den Schaden an der hinteren Tür feststellen. Vermutlich dotzte der bis dato unbekannte Unfallverursacher den Golf beim Ein- oder Ausparken an, bevor er, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete. Die Ermittler in Hanau bitten unter der Telefonnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

4. Kontrollen im Rahmen von ROADPOL: Positive Bilanz - Langenselbold / Bruchköbel

(cb) Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie ergänzender Einbruch-Kontrollen richteten die Ordnungshüter der Polizeistation Langenselbold am Dienstag drei Kontrollstellen im Dienstgebiet ein. Hierbei erhielten sie Unterstützung durch weitere Kräfte der Polizeidirektion Main-Kinzig.

Die eingerichteten Kontrollstellen befanden sich in der Langendiebacher Straße sowie in der Leipziger Straße in Erlensee und später in der Römerstraße in Bruchköbel.

Zur Kontrollzeit verzeichneten die eingesetzten Beamten ein reges Verkehrsaufkommen. In ihre Maßnahme bezogen sie auch für die Wohnungseinbruchs-Kontrollen Fahrzeuge ein, die ihrem Anschein nach verdächtig waren.

Im Rahmen des Einsatzes kontrollierten die Schutzleute 60 Fahrzeuge sowie 82 Personen. Die Beamten leiteten insgesamt 31 Ordnungswidrigkeiten gegen die kontrollierten Personen ein. Erfreulicherweise konnten sie während der polizeilichen Maßnahme keine Straftaten feststellen.

Bei der Bevölkerung, welche sich überwiegend positiv äußerte, wurde die Kontrollaktion mit hoher Akzeptanz aufgenommen.

Hintergrundinformation:

ROADPOL ist ein europäisches Netzwerk verschiedener staatlicher Verkehrspolizeikräfte, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer auf den Straßen zu reduzieren. Die Organisation koordiniert europaweit nationale Aktionen zur Einhaltung und Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrsbereich. Über das Jahr verteilt finden innerhalb dieses Kontrollverbundes verschiedene Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu.

5. Sprinter blieb an Unterführung hängen: Fahrer verletzt und hoher Sachschaden - Gelnhausen

(lei) Weil er offenbar die Höhe einer Unterführung falsch einschätzte, ist ein 34 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstagnachmittag verletzt worden. Der Mann aus dem Main-Taunus-Kreis war nach aktuellem Infostand der Polizei gegen 16.30 Uhr mit seinem gelben Sprinter im Uferweg unterwegs und wollte offenbar die Unterführung der Freigerichter Straße in Richtung Dammstraße passieren. Als er diese befuhr stieß das Fahrzeug gegen die Betonbrücke und wurde dabei massiv beschädigt (geschätzter Sachschaden circa 30.000 Euro). Der Fahrer selbst kam mit Verdacht auf HWS im Anschluss in ein Krankenhaus. Ob die Brücke beschädigt wurde, ist noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen.

Offenbach, 17.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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