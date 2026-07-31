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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn übersehen
Am Donnerstag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto.

Ulm (ots)

Der 32-Jährige fuhr gegen 16.40 Uhr im Egginger Weg und wollte auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah der Fahrer des Skoda die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Mit den Fahrzeugfronten stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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