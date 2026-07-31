Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Dort fuhr der 21-Jährige mit seinem BMW in eine Linkskurve. Dabei verlor er die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Bordstein, den Geh- und Radweg und stieß anschließend gegen ein Hauseck. Durch den ...

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