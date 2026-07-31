POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn übersehen
Am Donnerstag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto.
Ulm (ots)
Der 32-Jährige fuhr gegen 16.40 Uhr im Egginger Weg und wollte auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah der Fahrer des Skoda die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Mit den Fahrzeugfronten stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.
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