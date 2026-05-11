Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Großer Prüfungstag der Grundlehrgänge der Feuerwehren Xanten, Sonsbeck und Alpen

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Sonsbeck (ots)

Für gleich zwei Lehrgänge wurde am Samstag an der Xantener Gesamtschule eine Prüfung durchgeführt. Bereits seit mehreren Jahren setzen die drei Kommunen auf eine interkommunale Ausbildung. Mit nachhaltigem Erfolg.

Insgesamt 24 Teilnehmende, darunter sieben Frauen, haben erfolgreich die Abschlussprüfung zur Truppfrau bzw. zum Truppmann abgelegt. Die Ausbildung zum Truppmann / zur Truppfrau gliedert sich in insgesamt vier Module. Die Module 1 und 2 werden schwerpunktmäßig an den verschiedenen Standorten der Feuerwehr Xanten ausgebildet. Die 80 Stunden umfassende Ausbildung wurde durch die Teilnehmenden bereits Ende des vergangenen Jahres erfolgreich absolviert. Ausbildungsinhalte sind unter anderem gesetzliche Grundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie allgemeine Grundtätigkeiten im Einsatz.

Seit mehreren Wochen befanden sich die Kameradinnen und Kameraden nun in den ebenfalls 80 Stunden umfassenden Ausbildungsmodulen 3 und 4. Das Ausbilderteam der Feuerwehren Alpen und Sonsbeck sorgte hier einerseits für die Vertiefung der bereits erworbenen Kompetenzen, als auch für die Vermittlung neuer Inhalte. Unter Beobachtung der Prüfungskommission mussten die angehenden Einsatzkräfte ihr Können sowohl in Theorie als auch in Praxis unter Beweis stellen. Hierzu wurden realitätsnahe Einsatzübungen mit verschiedenen Schwerpunkten vorbereitet.

Mit Abschluss dieses Lehrgangs ist der Weg für den Besuch weiterer Lehrgänge, wie z.B. die Ausbildung zum Sprechfunker oder zum Atemschutzgeräteträger, geebnet. Lehrgangsleitung und Prüfungskommission zeigten sich durchweg zufrieden mit den erzielten Prüfungsergebnissen und entließen die neuen Truppfrauen bzw. Truppmänner in ihre jeweiligen Einheiten.

Auf Grund der großen Anzahl an neuen Feuerwehrangehörigen in den drei Kommunen wurde ein weiterer Grundlehrgang in diesem Jahr gestartet. Die ersten beiden Module haben wie oben bereits beschrieben 21 Teilnehmende, davon fünf Frauen, am Samstag mit ihrer Zwischenprüfung erfolgreich absolviert.

Bemerkenswert ist der Anteil der Quereinsteiger, die nun in das Ehrenamt gestartet sind. Allerdings sind auch ehemalige Mitglieder der Jugendfeuerwehren dabei, die nun in die jeweiligen Einsatzabteilungen gewechselt sind.

Mit Ihrem Besuch am Prüfungstag zeigten auch die Bürgermeister der drei Kommunen Interesse und Wertschätzung für das Ehrenamt. Sie konnten sich an den Prüfungsstationen ein Bild vom Engagement und Ehrgeiz der neuen Einsatzkräfte machen.

So dankten stellvertretend aus Sonsbeck Kordula Strub (Ratsmitglied und Vorsitzende des für Feuerwehr zuständigen Ausschusses), Raphael Zur aus Xanten sowie Ludger Staymann aus Alpen ausdrücklich den Leitern der drei Feuerwehren und dem gesamten Ausbildungs- sowie Prüferteam für die Begleitung und Organisation der Lehrgänge.

Gemeinsam mit den Bürgermeistern gratulieren wir allen Lehrgangsteilnehmenden herzlichst zur bestandenen Prüfung und wünschen viel Erfolg und Freude bei der Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes.

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