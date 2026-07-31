Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Ballenpresse brennt

Am Donnerstag geriet das landwirtschaftliche Gerät bei Wippingen in Flammen.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr befand sich der 64-Jährige auf einem Feld zwischen Wippingen und Asch. Der Mann bemerkte plötzlich Rauch aus seiner Ballenpresse. Die geriet schnell in Flammen. Der 64-Jährige konnte die Presse vom Traktor lösen. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Das abgeerntete Feld und die Ballenpresse brannten ab. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort und bekämpfte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

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