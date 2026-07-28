PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken hinterm Steuer eingeschlafen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 38-jähriger Mann ist am späten Montagabend betrunken mit dem Auto gefahren. In der Ortsmitte blieb er mit seinem Wagen auf der Fahrbahn stehen und schlief dort ein. Ein Zeuge wurde auf den Pkw aufmerksam und informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,21 Promille. Da sein Skoda Octavia "frische" Schäden aufwies, gehen die Beamten davon aus, dass der Mann während der Fahrt ein geparktes Auto gestreift hat. Das beschädigte Fahrzeug stellten sie in der Bahnhofstraße fest. Der 38-Jährige blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie der Gefährdung des Straßenverkehr entgegen. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. |erf

Kontaktdaten anzeigen

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 10:32

    POL-PDKL: Mofa-Diebstahl - Wer hat die Diebe gesehen?

    Kaiserslautern (ots) - Diebe haben am Wochenende im östlichen Stadtgebiet ein Mofa gestohlen. Der Roller stand am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße "Am Franzosenstein". Am Montagmittag stellte der Halter fest, dass das Gefährt entwendet wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Kraftrad der Marke Zhejiang Tianying, Modell Sonic 45. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:22

    POL-PDKL: Mann stiehlt Kioskkasse

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen aufgenommen. Der Mann wird verdächtigt, Montagnacht gegen 1 Uhr die Kasse aus einem Kiosk in der Pariser Straße gestohlen zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der mutmaßliche Dieb kurz vor Ladenschluss das Geschäft, nahm die Geldkassette an sich und floh in Richtung eines nahegelegenen Brunnens. Zwei Zeugen bemerkten den Vorfall, folgten dem Tatverdächtigen und informierten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren