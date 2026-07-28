Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken hinterm Steuer eingeschlafen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 38-jähriger Mann ist am späten Montagabend betrunken mit dem Auto gefahren. In der Ortsmitte blieb er mit seinem Wagen auf der Fahrbahn stehen und schlief dort ein. Ein Zeuge wurde auf den Pkw aufmerksam und informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,21 Promille. Da sein Skoda Octavia "frische" Schäden aufwies, gehen die Beamten davon aus, dass der Mann während der Fahrt ein geparktes Auto gestreift hat. Das beschädigte Fahrzeug stellten sie in der Bahnhofstraße fest. Der 38-Jährige blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie der Gefährdung des Straßenverkehr entgegen. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell