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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann stiehlt Kioskkasse

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen aufgenommen. Der Mann wird verdächtigt, Montagnacht gegen 1 Uhr die Kasse aus einem Kiosk in der Pariser Straße gestohlen zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der mutmaßliche Dieb kurz vor Ladenschluss das Geschäft, nahm die Geldkassette an sich und floh in Richtung eines nahegelegenen Brunnens. Zwei Zeugen bemerkten den Vorfall, folgten dem Tatverdächtigen und informierten die Polizei. Als die Streife eintraf, fand sie den 20-Jährigen in der Nähe des Tatorts mit einem Teil des Bargeldes. Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle, um seine Personalien aufzunehmen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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