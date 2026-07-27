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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Wer kann Hinweise geben?

POL-PDKL: Unfall: Wer kann Hinweise geben?
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Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Auf der Landstraße 393 zwischen den beiden Verkehrskreiseln in Sembach hat vermutlich zwischen Freitag und Montagmorgen ein Fahrzeugführer mindestens zwei Verkehrsschilder und einen Leitpfosten beschädigt. Einsatzkräfte stellten zudem mehrere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn fest. Ein Verantwortlicher hat sich bei den Beamten allerdings nicht gemeldet, weshalb sie von einer Fahrerflucht ausgehen. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben? Wer hat auf der Landstraße einen Unfall beobachtet? Wem ist ein beschädigtes Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 14199 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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