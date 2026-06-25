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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf - Moped in Pößneck entwendet

LPI-SLF: Zeugenaufruf - Moped in Pößneck entwendet
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Pößneck (ots)

Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 07:30 bis 10:55 Uhr vom Parkplatz des Gymnasiums "Am Weißen Turm" in Pößneck ein weißes Moped entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug. Das Moped wirkt insgesamt neuwertig, weist jedoch eine deutliche Delle an der rechten Seite des Tanks auf und ist dadurch möglicherweise wiedererkennbar.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Mopeds. Auch Beobachtungen, die auf den aktuellen Standort des Fahrzeugs hinweisen, sind von Interesse.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.:03663 431-0) unter angabe des Aktenzeichnes: 0158533/2026 oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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