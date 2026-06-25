Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugenaufruf - Moped in Pößneck entwendet
Pößneck (ots)
Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 07:30 bis 10:55 Uhr vom Parkplatz des Gymnasiums "Am Weißen Turm" in Pößneck ein weißes Moped entwendet.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug. Das Moped wirkt insgesamt neuwertig, weist jedoch eine deutliche Delle an der rechten Seite des Tanks auf und ist dadurch möglicherweise wiedererkennbar.
Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Mopeds. Auch Beobachtungen, die auf den aktuellen Standort des Fahrzeugs hinweisen, sind von Interesse.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.:03663 431-0) unter angabe des Aktenzeichnes: 0158533/2026 oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.
Rückfragen bitte an:
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