PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mofa-Diebstahl - Wer hat die Diebe gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Wochenende im östlichen Stadtgebiet ein Mofa gestohlen. Der Roller stand am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße "Am Franzosenstein". Am Montagmittag stellte der Halter fest, dass das Gefährt entwendet wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Kraftrad der Marke Zhejiang Tianying, Modell Sonic 45. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 14 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 15:22

    POL-PDKL: Mann stiehlt Kioskkasse

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen aufgenommen. Der Mann wird verdächtigt, Montagnacht gegen 1 Uhr die Kasse aus einem Kiosk in der Pariser Straße gestohlen zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der mutmaßliche Dieb kurz vor Ladenschluss das Geschäft, nahm die Geldkassette an sich und floh in Richtung eines nahegelegenen Brunnens. Zwei Zeugen bemerkten den Vorfall, folgten dem Tatverdächtigen und informierten die ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:09

    POL-PDKL: Mit 1,3 Promille unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Ein 20-Jähriger ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten, als er mit seinem Auto auf der Denissstraße unterwegs war. Die Polizeibeamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Der Toyotafahrer stimmte einem Atemtest zu. Dieser ergab vor Ort einen Wert von 1,31 Promille. Damit bestätigte sich die Vermutung der Polizisten, die den Führerschein direkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren