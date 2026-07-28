Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mofa-Diebstahl - Wer hat die Diebe gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Wochenende im östlichen Stadtgebiet ein Mofa gestohlen. Der Roller stand am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße "Am Franzosenstein". Am Montagmittag stellte der Halter fest, dass das Gefährt entwendet wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Kraftrad der Marke Zhejiang Tianying, Modell Sonic 45. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 14 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |erf

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