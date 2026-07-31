POL-UL: (GP) Ebersbach - Vorfahrt missachtet
Zu einem Unfall kam es am Donnerstag bei Ebersbach.
Ulm (ots)
Die 57-Jährige Radlerin fuhr um 7 Uhr in der Richthofenstraße in Richtung Gartenstraße. In der Gartenstraße kam von rechts eine 35-Jährige mit ihrem VW und hatte Vorfahrt. Die Radlerin achtete nicht auf das vorfahrtsberechtigte Auto und es kam zum Unfall. Der Radlerin erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.
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