PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Vorfahrt missachtet
Zu einem Unfall kam es am Donnerstag bei Ebersbach.

Ulm (ots)

Die 57-Jährige Radlerin fuhr um 7 Uhr in der Richthofenstraße in Richtung Gartenstraße. In der Gartenstraße kam von rechts eine 35-Jährige mit ihrem VW und hatte Vorfahrt. Die Radlerin achtete nicht auf das vorfahrtsberechtigte Auto und es kam zum Unfall. Der Radlerin erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1476470(TH)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren