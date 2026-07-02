Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Verdacht des versuchtem Tötungsdeliktes - Tatverdächtiger stellte sich - Meldung -2-

Bad Honnef (ots)

Der 46-jährige Tatverdächtige, der am Dienstagnachmittag (30.06.2026) auf der Luisenstraße in Bad Honnef mit seinem Auto auf einen 23-jährigen Mann zugefahren sein und ihn im weiteren Verlauf eines Streitgeschehens mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben soll, befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Er war am Donnerstag (02.07.2026) in Begleitung eines Rechtsbeistandes beim Bonner Amtsgericht erschienen, wo ihm ein Haftrichter den in der Zwischenzeit von den Ermittlern der Mordkommission und Staatsanwaltschaft erwirkten Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes verkündete. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bislang hat sich der 46-Jährige nicht zum Tatgeschehen eingelassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

In dieser Sache bisher veröffentlichte Pressemeldungen: Meldung -1- v. 30.06.2026:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6305576

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