POL-BN: Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L261 lebensgefährlich verletzt
Bonn (ots)
Am Donnerstagmittag (02.07.2026) kam es auf der L261 zwischen Röttgen und Meckenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Leichtkraftradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 65-Jährige zur Unfallzeit gegen 12 Uhr die L261 von Röttgen kommend in Fahrtrichtung Meckenheim. Ein ihm entgegenkommender 36-jähriger Autofahrer bog an der Anschlussstelle Meckenheim-Nord nach links auf die BAB ab und erfasste mit seinem Pkw den Leichtkraftradfahrer, der sich durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock.
Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen hinzugezogen.
Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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